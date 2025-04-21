Repubblica: возможной причиной смерти Папы Римского стал инсульт

Фото: ТАСС/ABACA/Vandeville Eric

Возможной причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт. Об этом пишут газеты Repubblica и Corriere della Sera со ссылкой на источники.

По данным второго издания, в ближайшие часы Святой престол обнародует официальное заявление о причинах трагедии. Repubblica, в свою очередь, уточняет, что если смерть произошла из-за кровоизлияния, то оно не связано с проблемами с дыханием, которые беспокоили Франциска в последнее время.

Понтифик скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Еще с начала 2025 года он находился в больнице, поскольку врачи выявили у него двустороннюю пневмонию. Сообщалось, что он преодолел критическую фазу болезни.

Обряд констатации смерти Франциска и помещение его тела в гроб состоится вечером 21 апреля. Церемонию возглавит камерленго кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. После этого начнется период вакантного престола.

Президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура в связи с кончиной понтифика, так как он родился в Буэнос-Айресе.