Repubblica: возможной причиной смерти Папы Римского стал инсульт

21 апреля, 14:26Общество
Фото: ТАСС/ABACA/Vandeville Eric
Возможной причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт. Об этом пишут газеты Repubblica и Corriere della Sera со ссылкой на источники.
По данным второго издания, в ближайшие часы Святой престол обнародует официальное заявление о причинах трагедии. Repubblica, в свою очередь, уточняет, что если смерть произошла из-за кровоизлияния, то оно не связано с проблемами с дыханием, которые беспокоили Франциска в последнее время.
Понтифик скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Еще с начала 2025 года он находился в больнице, поскольку врачи выявили у него двустороннюю пневмонию. Сообщалось, что он преодолел критическую фазу болезни.
Обряд констатации смерти Франциска и помещение его тела в гроб состоится вечером 21 апреля. Церемонию возглавит камерленго кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. После этого начнется период вакантного престола.
Президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура в связи с кончиной понтифика, так как он родился в Буэнос-Айресе.
В российских католических храмах помолятся об упокоении Папы Римского Франциска