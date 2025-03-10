Папа Римский преодолел критическую фазу болезни

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Медики дали положительный прогноз 88-летнему Папе Римскому Франциску, который находится в больнице с восполнением легких с 14 февраля. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

"Улучшение общего состояния, зафиксированное в предыдущие дни, стабильно продолжается, что подтверждают как анализы крови и общая объективная клиническая картина, так и хорошая реакция на лекарственную терапию", – говорится в сообщении.

При этом в Ватикане отметили, что понтифику предстоит продолжить лечение в условиях стационара еще в течение нескольких дней.

Папа Римский был госпитализирован 14 февраля. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию.

Спустя время у понтифика случился затяжной астматический респираторный приступ, потребовавший применение кислорода. Анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего медики провели переливание крови.