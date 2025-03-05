ТАСС: Папа Римский получает кислородную подпитку через назальные трубки

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Папа Римский Франциск получает интенсивную кислородную подпитку через назальные трубки. Об этом ТАСС рассказали источники в Ватикане.

В течение всей прошедшей ночи понтифику проводили механическую вентиляцию легких, однако он смог отдохнуть. В настоящее время состояние главы Римско-католической церкви стабильное, но общая клиническая картина остается сложной, отмечается в сообщении.

По информации агентства, в среду, 5 марта, Папа Римский не занимается никакими рабочими делами. Визитов к понтифику также не ожидается.

Франциск был госпитализирован 14 февраля. Позже выяснилось, что ему диагностировали двустороннюю пневмонию. На тот момент состояние Папы Римского оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная.

Через некоторое время у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.

Состояние Папы Римского стабильное, однако ему требуется постоянная медпомощь и искусственная вентиляция легких в ночные часы. Пока нельзя говорить о том, что жизни главы Римско-католической церкви ничего не угрожает, отмечали в Ватикане.