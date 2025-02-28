Messaggero: выздоровление Папы Римского займет еще несколько недель

Фото: ТАСС/IPA via ZUMA Press

Выздоровление Папы Римского Франциска может занять несколько недель. Об этом сообщает газета Messaggero со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Ватикан готовится к длительному отсутствию понтифика. При этом, несмотря на болезнь, Папа Римский продолжает работать из больницы Джемелли. В палате он производит различные назначения и подписывает документы.

В частности, во время нахождения в клинике Папа Римский учредил комиссию по пожертвованиям Святому престолу и принял кардинала Пьетро Паролина в связи с беатификацией карабинера Сальво Д'Акуисто, который погиб в 1943 году и спас 22 мирных жителя во время немецкой оккупации.

"В эти же дни губернаторство Ватикана подписало соглашение о сотрудничестве с итальянскими таможенными органами. Вокруг все продолжает идти своим чередом, как будто ничего не произошло", – подчеркнули авторы газеты.

Тем не менее врачи все еще запрещают понтифику напрягаться, несмотря на улучшение. В связи с этим в предстоящее воскресенье, 2 марта, традиционная проповедь, в рамках которой он обычно выступает на площади Святого Петра в Ватикане, будет передана в качестве текста.

Папа Римский был госпитализирован 14 февраля. В Ватикане тогда уточнили, что понтифик не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием отменены.

Позже выяснилось, что понтифику диагностировали двустороннюю пневмонию. На тот момент его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная.

Затем у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.

Сообщалось, что после этого состояние понтифика улучшилось. Тем не менее в Ватикане называли состояние Папы Римского критическим, но стабильным.

