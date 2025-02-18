В Ватикане продолжают отменять аудиенции Папы Римского из-за болезни

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В Ватикане продолжается отмена мероприятий с участием Папы Римского Франциска в связи с его болезнью. Отменена назначенная на 22 февраля аудиенция понтифика в рамках отмечаемого Юбилейного года христианства, сообщается на сайте службы печати Святого престола.

Кроме того, Франциск не сможет провести службу в соборе Святого Петра, которая запланирована на 23 февраля. Ее вместо главы Римско-католической церкви проведет пропрефект секции новой евангелизации дикастерии по евангелизации монсеньер Рино Физикелла.

В Ватикане отмечают, что волнуются за здоровье понтифика, однако отрицают, что он якобы находится на грани смерти.

Как пишет Corriere della Sera, Папа Римский, вероятно, подхватил стрептококковую и стафилококковую инфекции, поэтому его лечение может затянуться. Издание также сообщает, что Франциск до последнего предпочитал лечиться дома, однако безрезультатно.

Ранее служба печати Святого престола заявляла, что Папа Римский перешел на удаленный формат работы из-за бронхита. Позднее понтифик был госпитализирован. По этой причине мероприятия с его участием, в том числе встреча с деятелями искусства, были отменены.

