06 февраля, 21:11В мире
Папа Римский будет работать из дома из-за бронхита
Фото: ТАСС/ЕРА/MAURIZIO BRAMBATTI
Папа Римский Франциск будет работать из дома из-за бронхита, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление службы печати Святого престола.
"В связи с бронхитом, которым он страдает в эти дни, а также в целях продолжения своей деятельности в пятницу, 7 февраля, и субботу, 8 февраля, Папа Франциск проведет аудиенции в доме Святой Марфы", – уточнили представители службы.
Из-за простуды понтифик не стал читать проповедь на всеобщей аудиенции 5 февраля.
Ранее Папа Римский Франциск упал в своей резиденции Санта-Марта. У него образовалась гематома на правом предплечье. Перелома не выявили, но ради безопасности ему на руку наложили посттравматическую повязку, писали СМИ.