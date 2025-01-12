Байден удостоил высшей гражданской награды США Папу Римского Франциска

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Действующий президент США Джо Байден принял решение удостоить высшей гражданской государственной награды США Папу Римского Франциска. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Глава США вручил понтифику "Президентскую медаль свободы с отличием". Как уточнили в пресс-службе, это стало единственным случаем, когда Байден вручил такую награду.

Данная медаль была учреждена по решению президента Гарри Трумэна в 1945 году для награждения лиц, отличившихся в ходе боевых действий, а в 1963 году президент Джон Кеннеди изменил статус награды и ее стали присуждать и в мирное время. Медаль выдается за "выдающийся вклад в дело обеспечения безопасности или национальных интересов США, всеобщего мира, за культурные или иные важные общественные или частные начинания".

Ранее стало известно, что в сентябре Папа Римский Франциск назначил генсекра Конференции католических епископов России (ККЕР) священника Штефана Липке вспомогательным епископом епархии в Новосибирске. Также ему вверили титулярный престол Арены.

Липке родился в 1975 году в немецком Эссене. После обучения в университете и высшей духовной семинарии он поступил в Папский Григорианский университет в Риме. В 2002 году рукоположен в священники. С 2011 года он служил в епархии Новосибирска, в том числе в Католической гимназии и приходе Томска.