Times of India: в Индонезии арестованы семь человек за угрозы в адрес Папы Римского

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Антитеррористическое подразделение Индонезии арестовали семь человек за распространение в Сети угроз в адрес Папы Римского Франциска во время его визита в столицу страны Джакарту. Об этом сообщает издание Times of India.

Авторы угроз делились в соцсетях своими планами совершить теракт в отношении понтифика и организовать поджоги на путях следования его машины. Аресты угрожавших прошли в нескольких регионах Индонезии, в том числе в Джакарте, Западной Суматре и Банка Белитунг. В отношении задержанных возбуждено судебное дело.

Сообщается, что Папа Римский Франциск отправился в Индонезию с целью укрепления религиозного единства на фоне опасений экстремизма и нетерпимости. 5 сентября на мессе понтифика в Джакарте присутствовали около 87 тысяч католиков.

Ранее Папа Римский в новом предостережении о климате заявил, что Земля больна. В своем новом наставлении верующим на сентябрь понтифик рассказал о "крике" Земли и жертвах климатических изменений.