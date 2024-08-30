Папа Римский в новом предостережении о климате заявил, что Земля больна

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Папа Римский Франциск в новом наставлении верующим на предстоящий сентябрь заявил о "крике" Земли и жертвах климатических изменений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Службу печати Святого Престола.

"Если мы измерим температуру планеты, окажется, что у нее лихорадка. И ей плохо, как любому больному человеку. Но слушаем ли мы эту боль? Прислушиваемся ли мы к боли миллионов жертв экологических катастроф?" – отметил епископ.

Его слова сопровождали кадры наводнений, лесных пожаров и ураганов. Папа Римский Франциск подчеркнул, что больше всего от последствий стихийных бедствий страдают бедняки.

По словам епископа, к решению климатических вопросов и загрязнения окружающей среды должны быть подключены такие сферы, как экология, экономика и политика.

"Мы должны взять на себя обязательство бороться с бедностью и защищать природу, меняя наши личные привычки и привычки нашего общества", – заключил Папа Франциск.

Ранее в американских СМИ появилась информация о новой политической проблеме Европы. Ею стали сточные воды с отходами, поскольку они стекают в реки и озера континента, вызывают болезни у людей и наносят вред природе.

Речь шла не только о загрязнении Сены и Темзы. Многие европейские города обладают многовековой инфраструктурой, которую не обновили для очищения большого количества отходов домохозяйств и производств. В частности, широкое общественное возмущение вызвали разливы сточных вод в Великобритании.