Патриарх Кирилл не смог прочитать проповедь после литургии из-за проблем с голосом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог традиционно прочитать проповедь после литургии в храме Христа Спасителя из-за проблем с голосом. Об этом сообщает ТАСС.

Предстоятель РПЦ призвал верующих с пониманием отнестись с ситуации и помолиться о его здоровье.

В СМИ добавили, что незадолго до этого патриарх Кирилл произнес напутствие на служение епископу Алатырскому и Порецкому Феодосию.

Ранее сообщалось, что Российская православная церковь и Роспатент подготовили законопроект, запрещающий регистрировать товарные знаки с религиозной символикой.

До этого патриарх Кирилл заявил Владимиру Путину, что служение России в качестве президента на него возложил сам бог. Он также добавил, что дерзновение и силы должны всегда сопровождать служение президента, действия которого определяют судьбу страны.