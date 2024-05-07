Патриарх Кирилл заявил, что служение России на Путина возложил бог

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна по случаю инаугурации заявил Владимиру Путину, что служение России в качестве президента на него возложил сам бог.

"Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить – может быть, иногда через то, через что в обычной жизни переступить невозможно", – сказал священнослужитель.

Он также добавил, что дерзновение и силы должны всегда сопровождать служение президента, действия которого определяют судьбу страны. Вместе с этим патриарх благословил Путина до окончания века.

Церемония вступления Путина в должность президента РФ прошла в Кремле. Для действующего главы государства она стала пятой. Теперь Путин будет занимать пост президента России до 2030 года.

После инаугурации администрация президента и правительство России сложили полномочия. Это произошло автоматически после завершения предыдущего президентского срока Путина. До назначения ранее занимавшие должности члены АП и правительства будут являться исполняющими обязанности.

