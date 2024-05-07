Протоиерей Козлов: бояться конца света – дело нехристианское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов назвал страх конца света нехристианским делом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам священника, первые христиане относились к наступлению последних времен не со страхом, а с радостью о приближении Царствия Божия.

"И в этом смысле бояться последних времен – дело нехристианское", – заявил он.

Козлов напомнил слова Христа об Апокалипсисе. Они заключались в том, что люди не могут определить времена и сроки конца света, их знает "только Отец наш Небесный". Протоиерей отметил, что сейчас времена тревожные, но их нельзя рассматривать только с точки зрения Апокалипсиса. При таком подходе можно потерять "трезвость христианского мировоззрения", считает он.

Священник посоветовал тревожным людям, которые боятся конца света и различных войн, "вспомнить о главном". Он подчеркнул, что личная встреча с богом может наступить у каждого человека в любой день, поэтому нужно "бдеть и молиться во всякое время". Козлов также призвал помнить, что бог никому не посылает выше меры.

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