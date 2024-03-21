В РПЦ призвали россиян брать отгулы для посещения церкви в будние дни

Фото: depositphotos/Mari1Photo

Россияне должны чаще ходить в церковь в будние дни, для этого нужно взять отгул на работе. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий.

"Вы не можете во время рабочего дня с утра или вечером пойти на богослужение, поэтому возьмите отгул или что-то в этом роде, идите в храм", – сказал он.

Представитель РПЦ подчеркнул, что сейчас с понедельника по пятницу россияне редко ходят в церковь. Кроме того, по словам священника, в будние дни процесс богослужения отличается от выходных служб.



Он также напомнил, что 18 марта у православных начался Великий пост, который продлится 7 недель. В это время, помимо прочих запретов, нельзя пить крепкие напитки и сквернословить, добавил священник.

Великий пост продлится до 4 мая. В это время, по словам священника Николая Савченко, христианам нужно отказаться от мяса и рыбы, а некоторые перестают употреблять масло. В это время православные едят каши, овощи, макароны и изделия на их основе, а также орехи. Однако по субботам и воскресеньям можно в меру пить вино.

Врач предупредила пожилых москвичей о рисках для здоровья во время Великого поста