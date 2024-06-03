"Коммерсант": РПЦ и Роспатент хотят запретить товарные знаки с религиозной символикой

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект, запрещающий регистрировать товарные знаки с религиозной символикой. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игуменью Ксению (Чернегу).

Она рассказала, что поправки к Гражданскому кодексу, которые разработаны совместно с Роспатентом, нужны, потому что использование обозначений, связанных с религией, в качестве товарных знаков может оскорбить чувства верующих. Также, по ее словам, такая регистрация будет противоречить принципам морали.

Глава правового управления указала, что новый закон запретит предоставлять исключительное право физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых. Ксения утверждает, что действие законопроекта не будет касаться товарных знаков, которые были зарегистрированы до вступления в силу новых правил.

В свою очередь, главный раввин РФ Берл Лазар в беседе с изданием поддержал позицию РПЦ. Он считает, что святое называется святым, поскольку оно "отделено от мирского – конкуренции и интриг". Лазар напомнил, что в России государство отделено от религии, следовательно, религия отделена и от бизнеса.

Также первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов добавил, что недобросовестные люди начали использовать религиозную символику, особенно в области халяльного питания. Он уточнил, что на свиных сосисках и алкоголе используется этикетка "халяль" и люди, которые доверяют, употребляют это в пищу.

По информации "Коммерсанта", законопроект могут внести в ГД до конца весенней сессии. Как рассказал замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, уже "подбирается формулировка, чтобы это соответствовало патентному праву". Он напомнил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее обращался к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой внести с Госдуму такой законопроект.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков. Отмечалось, что производитель решил зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. В "АвтоВАЗе" добавили, что названия могут быть использованы для будущих моделей бренда.