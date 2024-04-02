Сергей Лазарев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Российский певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию товарного знака "Сергей Лазарев" и соответствующей монограммы из двух букв, образующих сердце, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщает "Агентство Москва".

Уточняется, что заявка предполагает регистрацию товарного знака по классам международной классификации товаров и услуг № 16, 25, 35 и 41. Они позволяют производить и продавать под этими брендами авторучки, писчие перья и другие канцтовары, печати, головные уборы, обувь и одежду, включая шубы, женское нижнее белье и чулки, а также заниматься рекламой, маркетингом, проведением шоу, звукозаписью и видеозаписью.

Комментировать свое решение артист не стал.

Ранее Лазарев помог с квартирой для пенсионерки из Сыктывкара Лидии Уляшевой, которая стала популярной после танца на его концерте. Лазарев уточнил, что пожилая женщина заехала в квартиру с ремонтом, как и мечтала. Певец добавил, что его команда около 10 дней занималась поиском подходящего жилья, так как от пенсионерки было много "вводных" в виде района и этажа, где будет жить Уляшова.