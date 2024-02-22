Сергей Лазарев помог с жильем "диско-бабушке" из Сыктывкара

Фото: телеграм-канал "Сергей Лазарев"

Российский исполнитель Сергей Лазарев помог с квартирой для пенсионерки из Сыктывкара Лидии Уляшевой, которая стала популярной после танца на его концерте. Об этом певец сообщил в своем телеграм-канале.

Лазарев уточнил, что 22 февраля пожилая женщина заехала в квартиру с ремонтом, как и мечтала. Певец добавил, что его команда около 10 дней занималась поиском подходящего жилья, так как от пенсионерки было много "вводных" в виде района и этажа, где будет жить Уляшова.

"Теперь за жилищные условия нашей "диско-бабушки" можно не переживать! Пишу я это не для того, чтобы меня похвалили. Пишу, чтобы вы порадовались за Лидию Витальевну", – заявил Лазарев.

Как утверждает исполнитель, пенсионерку осталось лишь прописать в Сыктывкаре и выделить ей социального работника.

Кроме того, певец поблагодарил за помощь в решении этого вопроса своего директора Михаила Дворецкого, Аниту Бауэр, а также руководителя компании "Артисты и Звезды" Андрея Курьянова и администратора Илью.

Ранее Лазарев пообщался с пенсионеркой Лидией Уляшевой из Сыктывкара и пообещал помочь ей с жильем, а также призвал всех помогать другим бабушкам и дедушкам.

До этого в Сети завирусился ролик с концерта Сергея Лазарева, на котором зажигательно танцует пенсионерка. Выяснилось, что бабушку зовут Лидия Уляшева. Женщина часто посещает концерты, а за танцы ее называют "диско-бабушкой".



Певец Сергей Лазарев опубликовал видео с танцующей на его концерте пенсионеркой