Лазарев пообещал помочь с жильем "диско-бабушке" из Сыктывкара

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Певец Сергей Лазарев пообщался со своей поклонницей, пенсионеркой Лидией Уляшевой из Сыктывкара. Он пообещал помочь ей с жильем, а также призвал всех помогать другим бабушкам и дедушкам. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Накануне в Сети завирусился ролик с концерта Сергея Лазарева, на котором зажигательно танцует пенсионерка. Выяснилось, что бабушку зовут Лидия Уляшева, она часто посещает концерты и обзавелась прозвищем "диско-бабушка" за свои танцы. Сам артист Сергей Лазарев не смог не пообщаться со своей поклонницей. В своем телеграм-канале он назвал ее главной звездочкой своего концерта.

Также артист рассказал, что в жизни у этой энергичной женщины, к сожалению, все не так радостно: у нее трудности с жильем и практически нет денег.

"Знаю, что у нее проблемы с жильем, поэтому сейчас мы занимаемся тем, чтобы найти ей нормальную квартиру. Мы ей снимем эту квартиру, проблем не будет", – сказал артист.

Сергей Лазарев также призвал чаше обращать внимание на бабушек и дедушек, которым нужна помощь, поддерживать стариков продуктами и деньгами.

"Просто посмотрите вокруг, давайте помогать больше. Пусть эта бабушка наша замечательная, Лидия Витальевна, будет катализатором такой помощи бабушкам и дедушкам вокруг", – отметил Лазарев.

Ранее москвичам старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" предложили присоединиться к курсам по рисованию. Для участников проекта открыты учебные группы по живописи, акварели, графике и другим техникам.

Певец Сергей Лазарев опубликовал видео с танцующей на его концерте пенсионеркой