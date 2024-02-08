Участникам "Московского долголетия" предлагают посетить цикл лекций по истории кино

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники "Московского долголетия" смогут посетить цикл лекций по истории кино, которые пройдут в киноцентре "Октябрь" на Новом Арбате. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Преподаватели расскажут о том, как столицу снимали в кино – от немых фильмов до современных картин. Участники узнают, где ходили известные актеры, какие районы и известные здания попадали в кадр и как менялся образ Москвы с развитием художественных стилей.

"Горожане старшего поколения посещают занятия “Московского долголетия” для получения новых знаний и расширения кругозора. Сейчас в топ-3 направлений проекта по популярности входят пешие экскурсии по Москве, а также лекции по истории и искусству. Проект растет, и мы видим большой запрос на интеллектуальные клубы и интеллигентный досуг, а также поддерживаем интерес к изучению прошлого столицы", – рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

По его словам, в этом году горожанам старшего поколения дадут возможность еще больше узнать о Москве и увидеть ее как главного героя в кинематографе. Специально для проекта "Московского долголетия", на одной из флагманских площадок крупнейшей сети кинотеатров, проект "КАРО. Арт" открыл кинолекторий. Теперь горожане старшего поколения смогут расширить знания в области москвоведения и взглянуть на столицу глазами великих режиссеров.

Кинолекторий будет открыт для посещения участниками "Московского долголетия" по понедельникам. В проекте принимают участие эксперты в области культуры, а лекции прочитают сотрудники Музея Москвы: экскурсоводы, историки, искусствоведы и москвоведы.

В ближайшие дни пройдут лекции о съемках "Служебного романа", об Ивановской горке, о московском метро, сталинской архитектуре, а также храмах и монастырях.

Записаться на курс можно в любом центре московского долголетия.

Ранее москвичам старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" предложили присоединиться к курсам по рисованию. Для участников проекта открыты учебные группы по живописи, акварели, графике и другим техникам.

Занятия проводят опытные педагоги. Во время обучения пенсионеры изучают приемы рисования, учатся работать со светом, тенью, пропорциями и композицией.



Участников "Московского долголетия" обучают мультипликации