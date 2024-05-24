Папа Римский предложил причислить католического инфлюэнсера Карло Акутиса к лику святых

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена)/Carlo Acutis PH/Facebook

Папа Римский Франциск предложил причислить к лику святых католического инфлюэнсера Карло Акутиса, скончавшегося от лейкемии в 15 лет в 2006 году. Об этом сообщает Al Jazeera.

Карло Акутис активно популяризировал католическую веру. В случае его причисления он станет первым канонизированным представителем поколения миллениалов.

Для причисления к лику святых необходимо совершить два чуда. Папа Римский приписал подростку исцеление бразильского ребенка от врожденной угрожающей жизни болезни поджелудочной железы и исцеление флорентийского студента от кровоизлияния в мозг. После первого чуда Акутис был причислен к лику блаженных.

Юноша родился в 1991 году в Лондоне, а позже переехал с семьей в Милан. Родители Акутиса не посещали церковь, поэтому были удивлены его стремлению к религии. До конца жизни подросток создавал сайты и программы о чудесах и католических святых.

Патриархия Грузии ранее призвала переписать находящуюся в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. В качестве причины такого решения в Грузинской православной церкви назвали недостаток доказательств встречи Сталина со святой Матроной.

