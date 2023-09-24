Развожаев рассказал о чуде с иконой, уцелевшей после атаки на штаб Черноморского флота

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

В штабе Черноморского флота в Севастополе, который был атакован украинскими войсками, чудом уцелела деревянная икона русского флотоводца Федора Ушакова, причисленного к лику святых. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ", – написал он.

Развожаев заявил, что это свидетельствует о настоящем чуде. Он сообщил, что предложит протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову в день памяти Ушакова 15 октября совершить крестный ход с иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

Губернатор также рассказал, что на иконе Ушакова на свитке есть надпись: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России".

Днем 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота. Развожаев сообщал, что обломок ракеты рухнул рядом с Театром Луначарского.

Сообщалось об одном погибшем российском военнослужащем. Однако позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. По информации министерства, системы ПВО РФ сбили пять ракет.

Позже Развожаев рассказал, что после ракетного удара были выбиты окна в десяти домах. Глава региона поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.

Российская система ПВО отразила атаку на Севастополь 22 сентября