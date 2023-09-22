Гражданские объекты вокруг штаба ЧФ в Севастополе не пострадали – Развожаев

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Гражданская инфраструктура и люди вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе, по которому ранее украинские войска нанесли ракетный удар, не пострадали. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Даже выбитых стекол пока не зафиксировано. По моему поручению на месте развернут оперштаб", – говорится в его публикации.

Он сообщил, что сейчас на месте случившегося работают руководитель городского главка МЧС Алексей Рохлин, исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов и исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. Развожаев отметил, что осуществляется подомовой обход.

Глава города добавил, что в настоящее время пожарные устраняют возгорание в штабе флота, которое произошло в результате удара ВСУ. Развожаев заверил, что ситуация находится под контролем, сил и средств хватает.

По его словам, в Севастополе снято предупреждение о ракетной и авиационной опасности.

"Отбой ракетной и авиационной опасности. Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор города уточнил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Развожаев попросил при обнаружении подобных элементов не подходить к ним и звонить в 112.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.

Позже появилось предупреждение, что вражеские войска могут осуществить новый удар.



Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота