Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России в населенных пунктах Верхнесадовом и Каче под Севастополем отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Сперва глава Севастополя заявил об атаке беспилотников, однако после уточнил, что удар наносился ракетами. Как он утверждает, по первичной информации, уничтоженный снаряд упал, при этом никто не пострадал из-за падения обломков.

"Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава", – добавил Развожаев.

По его словам, все оперативные службы уже прибыли на место происшествия. При этом глава Севастополя уточнил, что в районе акватории Севастопольской бухты применяются табельные средства аэрозольной маскировки.

Ранее Украина атаковала Севастополь десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами. Это произошло в ночь на 13 сентября.

В результате вражеских действий произошло возгорание на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, в результате которого пострадали 24 человека. Кроме того, оказались повреждены два корабля, которые находятся на ремонте.

По словам замгубернатора Севастополя Евгения Горлова, также пострадали по меньшей мере восемь домов.

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