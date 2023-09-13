13 сентября, 05:36Происшествия
Развожаев сообщил о 24 пострадавших при пожаре на Севастопольском морском заводе
Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"
При пожаре на Севастопольском морском заводе в результате ракетной атаки, предварительно, пострадали 24 человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
У четырех из пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь раненым оказывается в полном объеме, добавил он.
На месте работают все оперативные службы. Развожаев подчеркнул, что никакой опасности для гражданских объектов в городе нет. Он также призвал местных жителей не выкладывать видео о происшествии в интернет.
В ночь на 13 сентября Михаил Развожаев сообщил, что на Севастополь была совершена атака со стороны Украины.
Системы противовоздушной обороны отразили атаку. Вместе с тем в районе Килен-балки в Севастополе произошел пожар, предварительно, в результате ракетной атаки. Пожару присвоен 4 класс.
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