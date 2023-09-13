Развожаев сообщил о 24 пострадавших при пожаре на Севастопольском морском заводе

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

При пожаре на Севастопольском морском заводе в результате ракетной атаки, предварительно, пострадали 24 человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

У четырех из пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь раненым оказывается в полном объеме, добавил он.

На месте работают все оперативные службы. Развожаев подчеркнул, что никакой опасности для гражданских объектов в городе нет. Он также призвал местных жителей не выкладывать видео о происшествии в интернет.

В ночь на 13 сентября Михаил Развожаев сообщил, что на Севастополь была совершена атака со стороны Украины.

Системы противовоздушной обороны отразили атаку. Вместе с тем в районе Килен-балки в Севастополе произошел пожар, предварительно, в результате ракетной атаки. Пожару присвоен 4 класс.