Украинские войска обстреляли территорию ДНР 98 раз за сутки

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки украинские боевики произвели 98 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Макеевка, Старомихайловка, Керменчик и Ясиноватский район.

В результате украинских ударов погиб мирный житель в Киевском районе Донецка, еще четверо граждан получили различные травмы. Были повреждены восемь жилых домов в Донецке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Всего украинские войска выпустили 284 единицы различных боеприпасов.

Ранее американский военкор Патрик Ланкастер сообщил, что Вооруженные силы Украины начали наносить удары по гражданским объектам, расположенным в Донецке.

До этого украинская армия атаковала село Сподарюшино в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка