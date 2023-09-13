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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 98 раз за сутки
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
За прошедшие сутки украинские боевики произвели 98 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.
Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Макеевка, Старомихайловка, Керменчик и Ясиноватский район.
В результате украинских ударов погиб мирный житель в Киевском районе Донецка, еще четверо граждан получили различные травмы. Были повреждены восемь жилых домов в Донецке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
Всего украинские войска выпустили 284 единицы различных боеприпасов.
Ранее американский военкор Патрик Ланкастер сообщил, что Вооруженные силы Украины начали наносить удары по гражданским объектам, расположенным в Донецке.
До этого украинская армия атаковала село Сподарюшино в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.
Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка
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