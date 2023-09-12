Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наносить удары по гражданским объектам, расположенным в Донецке. Об этом заявил американский военкор Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, во время выборов, которые проходили в РФ, украинская сторона атаковала гражданские объекты в различных районах города, а также в соседних населенных пунктах.

"Буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов, а многие дома и квартиры повреждены", – отметил Ланкастер.

Киевский режим относится с презрением к жителям, проживающим на территории Донбасса, но при этом украинская сторона заявляет, что эти территории якобы принадлежат ей, добавил он.

Говоря о проводимом ВСУ контрнаступлении, журналист отметил, что украинские военные находятся практически на тех же рубежах, где и были в самом начале спецоперации. В скором времени в стране начнется зима, придут морозы, а каких-либо результатов ВСУ так и не достигли, резюмировал он.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли заявлял, что контрнаступление украинской армии может завершиться через полтора месяца, позже в страну придет плохая погода, грунт будет очень сырым, станет сложно маневрировать.

Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ еще рано считать проваленным, к тому же оно продвигается не так быстро, как рассчитывали в США.



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