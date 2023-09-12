Генсек ООН призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу сообщений о поставках кассетных боеприпасов украинской стороне, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Сообщения, касающиеся передачи и применения кассетных боеприпасов в ходе войны, очень беспокоят. Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов. Такие вооружения должны уйти в историю", – передает ее слова РИА Новости.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО "Град" кассетными боеприпасами поселок Уразово.

Позже Следственный комитет РФ начал расследовать дела, связанные с обстрелами ВСУ Донецка и Уразова при помощи кассетных боеприпасов.

По данным следствия, во время обстрела Петровского и Куйбышевского районов Донецка ранение получили три женщины. При обстреле Уразова кассетные боеприпасы попали в жилые дома и на территорию сельскохозяйственного магазина. Предварительно было установлено, что пострадали шестеро человек.

В конце августа врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что число погибших и раненных среди мирных граждан, проживающих в ДНР, сильно увеличилось из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов.



ООН выразила беспокойство из-за отправки кассетных боеприпасов на Украину