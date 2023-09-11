Под обстрел ВСУ попало село Репяховка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Репяховка Краснояружского района в Белгородской области. Пострадавших не выявили, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждения получили два частных дома. Там в результате обстрела оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также хозяйственная постройка.

"На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба", – добавил глава региона.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, БПЛА был запущен со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что члены участковой избирательной комиссии были ранены при обстреле со стороны ВСУ города Волноваха в Донецкой Народной Республике. Отмечалось, что люди получили легкие ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами – СМИ