Члены избирательной комиссии ранены в Волновахе ДНР в результате обстрела ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Члены участковой избирательной комиссии были ранены при обстреле со стороны ВСУ города Волноваха в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии ДНР.

"В Волновахе огнем ВФУ ранены члены участковой избирательной комиссии. К счастью, ранения легкие. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", – указано в сообщении.

Уточняется, что одна из сотрудниц избиркома находится на стационарном лечении и уже идет на поправку.

В пресс-службе подчеркнули, что Волновахская участковая избирательная комиссия продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района, в результате произошедшего никто не пострадал. Повреждения получило одно административное здание.

До этого украинские военные подвергли обстрелу село Зерново Суземского района Брянской области. По словам Богомаза, в результате атаки одна жительница села пострадала, ей оказали медицинскую помощь. Также был частично поврежден один жилой дом и нарушено энергоснабжение.



Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ