07 сентября, 23:14Происшествия
Члены избирательной комиссии ранены в Волновахе ДНР в результате обстрела ВСУ
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Члены участковой избирательной комиссии были ранены при обстреле со стороны ВСУ города Волноваха в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии ДНР.
"В Волновахе огнем ВФУ ранены члены участковой избирательной комиссии. К счастью, ранения легкие. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", – указано в сообщении.
Уточняется, что одна из сотрудниц избиркома находится на стационарном лечении и уже идет на поправку.
В пресс-службе подчеркнули, что Волновахская участковая избирательная комиссия продолжает работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района, в результате произошедшего никто не пострадал. Повреждения получило одно административное здание.
До этого украинские военные подвергли обстрелу село Зерново Суземского района Брянской области. По словам Богомаза, в результате атаки одна жительница села пострадала, ей оказали медицинскую помощь. Также был частично поврежден один жилой дом и нарушено энергоснабжение.
Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ
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