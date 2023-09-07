ВСУ обстреляли поселок Задорожный Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину поселка Задорожного Краснояружского района. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадавших нет. Повреждения получила линия электропередачи, из-за чего населенные пункты Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка, Староселье и Задорожный остались без света.

Подчеркивается, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий в ближайшее время.

Поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области также был обстрелян украинскими военными вечером 6 сентября. Повреждения удалось выявить в одном частном доме. На место происшествия прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее ВСУ обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района. По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал, но были нанесены повреждения линии электропередачи.

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