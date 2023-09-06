ВСУ обстреляли поселок Уразово Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет", – отметил он.

Гладков добавил, что после обхода всех домовладений повреждения удалось выявить лишь в одном частном доме. На место происшествия прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее ВСУ обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района Белгородской области. По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал, но были нанесены повреждения линии электропередачи.

Днем 5 сентября Гладков сообщал об обстреле со стороны украинской армии села Козинка, в результате чего серьезные повреждения получили 11 частных жилых домовладений и легковой автомобиль. Позже стало известно о гибели одного человека, еще одна женщина пострадала.



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