Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ села Козинка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирный житель погиб при повторном обстреле со стороны ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

"Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен – женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", – написал он.

По словам главы региона, пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу. Там медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Днем 5 сентября Гладков сообщал об обстреле со стороны украинской армии села Козинка. Было зафиксировано восемь прилетов артиллерийских мин. Глава региона уточнял, что серьезные повреждения получили 11 частных жилых домовладений и легковой автомобиль.

Российские военные уничтожили огневую точку ВСУ в поселке Спорное в ДНР