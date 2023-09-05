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05 сентября, 15:34

Происшествия

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ села Козинка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирный житель погиб при повторном обстреле со стороны ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

"Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен – женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", – написал он.

По словам главы региона, пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу. Там медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Днем 5 сентября Гладков сообщал об обстреле со стороны украинской армии села Козинка. Было зафиксировано восемь прилетов артиллерийских мин. Глава региона уточнял, что серьезные повреждения получили 11 частных жилых домовладений и легковой автомобиль.

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