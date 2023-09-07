ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

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Деревня Успеновка и село Гордеевка Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто из местных жителей не пострадал, заявил глава региона Роман Старовойт.

Он отметил, что в Успеновке было зафиксировано десять прилетов, в селе Гордеевка было два прилета.

"Пострадавших нет, обошлось без разрушений", – подчеркнул он в своем телеграм-канале.

По словам Старовойта, в результате произошедшего в Гордеевке была повреждена линия электропередачи, в скором времени сотрудники аварийной бригады восстановят ее.

В субботу, 2 сентября, ВСУ трижды обстреляли деревню Успеновку. Старовойт отмечал, что в результате образовавшейся взрывной волны пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь.

До этого украинские военные нанесли удар по селу Троицкое Кореневского района Курской области. Губернатор региона отмечал, что пострадавших нет, был поврежден фасад одного из жилых домов и перебита линия электропередачи.



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