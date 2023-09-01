Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Троицкое со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он заявил, что никто из местных жителей в результате обстрела не пострадал.

"Зафиксировано три прилета. Поврежден фасад одного из жилых домов. Окажем помощь в восстановлении", – отметил глава Курской области.

При этом Старовойт добавил, что в селе Троицком теперь нет света из-за того, что была перебита линия электропередач. Сейчас специалисты занимаются ее восстановлением.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали Курчатов в Курской области, были нанесены повреждения инфраструктуре города. В результате атаки административное здание и жилой дом получили повреждения. На место происшествия выехали специалисты.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил попадание только одного беспилотника по нежилому зданию. В результате незначительно поврежден фасад. Никто не пострадал.

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