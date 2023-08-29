ВСУ обстреляли село Троицкое Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

По его информации, зафиксировано два прилета. Пострадавших нет, жилые дома и хозяйственные постройки также не получили повреждений.

Старовойт добавил, что перебита линия электропередачи. Специалисты приступят к ее восстановлению, когда появится возможность провести работы, заверил он.

Ранее украинские военные обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района Курской области. На территории поселения разорвались три снаряда, один из которых попал в магазин. В результате пострадали двое мирных жителей.

До этого три человека получили ранения в результате обстрела села Волфино в Глушковском районе Курской области. В населенном пункте было зафиксировано десять прилетов вражеских снарядов.

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