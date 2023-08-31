Поселок Теткино Курской области подвергся обстрелу ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Было зафиксировано пять прилетов. В результате атаки повреждения получили крыши, окна и фасады в четырех домовладениях. По словам Старовойта, пострадавших не выявили. Глава региона пообещал оказать необходимую помощь в ремонте.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу деревню Елизаветовку Глушковского района. Старовойт заявил, что на территории поселения разорвались три снаряда, один из которых попал в магазин. В результате травмы получили мужчина и женщина, их госпитализировали.

До этого три человека пострадали после обстрела села Волфино в Глушковском районе. В населенном пункте было зафиксировано десять прилетов снарядов ВСУ.

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