Старовойт утончил, что Курчатов атаковали одним беспилотником

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Губернатор Курской области Роман Старовойт привел подробности утреннего налета украинского БПЛА на Курчатов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, подтверждено попадание только одного беспилотника по нежилому зданию. В результате незначительно поврежден фасад. Никто не пострадал.

"Падение второго БПЛА не подтверждено – пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали Курчатов в Курской области, были нанесены повреждения инфраструктуре города.

В результате атаки административное здание и жилой дом получили повреждения. На место происшествия выехали специалисты.

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