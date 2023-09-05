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05 сентября, 14:07

Происшествия

ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики подвергли обстрелу окраину белгородского села Вязовое. Глава регион Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи", – говорится в его публикации.

Губернатор добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и аварийные бригады.

Ранее обстрелу подверглось село Козинка Грайворонского городского округа. Всего было зафиксировано восемь прилетов артиллерийских мин. Пострадавших нет, серьезные повреждения получили 11 частных жилых домовладений и легковой автомобиль.

До этого ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, в результате чего без света остались населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.

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