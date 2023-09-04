04 сентября, 20:47Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
Фото: 123RF/zabelin
Поселок Белая Березка подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет", – написал он.
При этом, уточнил чиновник, повреждения получило одно административное здание. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Накануне ВСУ обстреляли Донецк. В результате погиб мужчина 1951 года рождения, который проживал в Петровском районе города.
Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ
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