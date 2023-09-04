ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭЦ с помощью беспилотника

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Вооруженные силы Украины совершили атаку на Клинцовскую ТЭЦ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, силы РЭБ уничтожили вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений в результате нет.

Также ВСУ атаковали с помощью БПЛА Выгоничский район. Силы РЭБ подавили беспилотник, и он упал в поле. Никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщал, что украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. По его словам, в результате обстрела легкое ранение получила жительница села. Ей уже оказали всю необходимую помощь. Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение.

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