Участковая избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

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Украинские боевики подвергли обстрелу членов участковой избирательной комиссии в Запорожской области. Глава комиссии Галина Катющенко рассказала о происшествии.

"Сегодня под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала у села Очеретоватое. Этот населенный пункт находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения", – передает ТАСС ее слова.

Однако Катющенко отметила, что комиссия продолжила свою работу, несмотря на вражескую атаку, и местные жители смогли проголосовать.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Запорожской области агентов Службы безопасности Украины, готовившихся к совершению терактов в преддверии выборов в регионе.

Уточнялось, что злоумышленники планировали совершить диверсии в людных местах. Их привлекали к сотрудничеству с СБУ путем угроз и шантажа. Среди заданий от куратора также были требования отследить передвижение техники РФ и уточнить адреса проживания представителей политического руководства региона. Гарантий безопасности агентам при этом не давали.



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