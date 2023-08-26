Захарова уличила Украину в безразличии к жителям свои бывших регионов

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Призывы Киева не признавать выборы в новых регионах РФ говорят о его безразличии к мнению простых людей. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что в начале августа Верховная рада обратилась к властям других стран с просьбой не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые запланированы на 10 сентября.

"Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом", – заявила по этому поводу Захарова.

В конце июля глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщала, что члены территориальных и участковых избирательных комиссий региона получают угрозы с украинской стороны. По ее словам, подобная ситуация наблюдалась и перед референдумом о присоединении к РФ.

