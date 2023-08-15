Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский скоро потеряет пост президента Украины

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Украинский президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" в скором времени потеряют власть из-за потенциального импичмента американского лидера Джо Байдена. С таким заявлением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, скандал вокруг сына главы Белого дома Хантера Байдена станет поводом для начала процедуры импичмента президента США. Соскин также считает, что сенат уже осенью откажется предоставить очередной пакет помощи Киеву.

Все эти обстоятельства приведут к отставке Зеленского и его партии. В таком случае придется отменять военное положение и проводить выборы, добавил Соскин.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден признал себя виновным по трем пунктам обвинения властей США в рамках сделки, заключенной с прокуратурой.

Отмечается, что он признался в своей виновности по двум налоговым правонарушениям и согласился с обвинениями, связанными с хранением оружия.

В мае конгресс США установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников, часть средств поступала через счета Хантера Байдена.

Спецпрокурор будет заниматься расследованием дела Хантера Байдена