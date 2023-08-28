ФСБ задержала в Запорожской области агентов СБУ, готовивших теракты

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Запорожской области агентов Службы безопасности Украины (СБУ), готовившихся к совершению терактов в преддверии выборов в регионе. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

"Задержано несколько местных жителей, каждый из которых выполнял свою роль в серии планируемых взрывов. Все они поддерживали связь с одним и тем же куратором от СБУ", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, агенты планировали совершить теракты в людных местах. Их привлекали к сотрудничеству с СБУ путем угроз и шантажа. Среди заданий от куратора также были требования отследить передвижение техники РФ и уточнить адреса проживания представителей политического руководства региона. Гарантий безопасности агентам при этом не давали.

Один из задержанных рассказал, что должен был подогнать машину со взрывчаткой на площадь в Мелитополе, а после, в первой половине дня, совершить теракт. Самого куратора заставили контролировать действия агентов путем угроз жизни и здоровью его сыну.

В ходе спецмероприятий все теракты были предотвращены, а устройства ликвидированы безопасным способом.

Ранее ФСБ задержала мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф на станции Псков-Товарный по заданию куратора с Украины. Завербовавшие мужчину лица якобы действовали в соцсети Telegram. Их действия были направлены на срыв перевозок личного состава, вооружений и техники российской армии.



Сотрудники ФСБ задержали информатора посольства США в Москве