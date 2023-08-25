ФСБ задержала в Крыму членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

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Силовики задержали в Крыму шестерых членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Во взаимодействии с (Росгвардией) <...> пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" состоявшей из шести членов террористической структуры", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что задержанные вели антиконституционную деятельность, направленную на разрушение светских институтов власти, свержение руководства страны и создание так называемого всемирного халифата. Кроме того, они распространяли среди местных жителей террористическую идеологию, осуществляли их вербовку.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. По итогам обысков в местах их жительства были изъяты запрещенная литература, средства связи, электронные носители информации, а также крупная сумма денег в иностранной валюте.

Ранее в Брянской области уроженца Мордовии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за попытку госизмены. Он хотел поехать на Украину, чтобы принять участие в боях против ВС РФ в рядах так называемого "Легиона "Свобода России", который признан в РФ террористической организацией и запрещен.

