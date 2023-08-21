ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии

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Один из руководителей Одесской железной дороги был задержан оперативниками ФСБ за организацию диверсии на станции Херсон. Произошедшее привело к временному нарушению снабжения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ, заявили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.

"УФСБ РФ по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации", – цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что в феврале прошлого года мужчина спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов на станции, это привело к тому, что механизмы стали непригодны для дальнейшей работы.

Произошедшее привело к временному нарушению снабжения российских войск, принимающих участие в проведении спецоперации на Украине, добавили в ведомстве.

Уточняется, что в результате произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Диверсия", мужчину заключили под стражу.

"Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы до 20 лет",– резюмировали в ведомстве.

Ранее сотрудники управления ФСБ РФ по Татарстану задержали в Казани мужчину, являющего сторонником организации, деятельность которой признана в РФ террористической. Он планировал совершить поджог

Отмечалось, что мужчина создал схрон рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику. При обыске в его доме нашли трансформаторы, таймеры, компоненты для изготовления бомбы и другое. Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.



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