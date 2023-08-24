В Брянской области мужчина, желавший вступить в "Легион "Свобода России", получил 8 лет

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Уроженцу Мордовии назначили наказание в виде 8 лет колонии строгого режима за попытку госизмены. Он хотел приехать на Украину, чтобы принять участие в боях против российской армии в рядах "Легиона "Свобода России", который признан в РФ террористической организацией и запрещен. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По информации суда, 36-летнего Михаила Глухова признали виновным в покушении на госизмену. В материалах дела сказано, что мужчина, имея негативное отношение к СВО, отправился в Белоруссию, чтобы оттуда попасть на Украину для участия в боях в составе террористической организации. Обо всех своих перемещениях он рассказывал случайным знакомым.

"Правоохранительные органы Белоруссии выдворили Глухова на территорию Брянской области, где он, не отказавшись от своих намерений, отправил украинской стороне свою анкету для участия в боевых действиях против РФ", – сказано в релизе.

В результате преступление выявили сотрудники УФСБ по Брянской области. Как сообщает пресс-служба суда, подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. Приговор не вступил в законную силу", – добавили в заявлении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. По данным следствия, он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятий, средств ПВО и российских сил с февраля по апрель текущего года. Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье "Госизмена".

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