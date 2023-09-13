Губернатор Севастополя сообщил о пожаре в результате ракетной атаки

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В ночь на 13 сентября на Севастополь была совершена атака со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, системы противовоздушной обороны отразили атаку. Вместе с тем в районе Килен-балки в Севастополе произошел пожар, предварительно, в результате ракетной атаки. Развожаев подчеркнул, что возгорание произошло не на гражданском объекте.

Пожару присвоен 4 класс, в данный момент на месте работают необходимые спецслужбы. Также продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове.

Губернатор Севастополя призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

До этого украинская армия атаковала село Сподарюшино в Белгородской области. По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

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