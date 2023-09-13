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03:20

Происшествия

СМИ сообщили о взрывах в Сумах на северо-востоке Украины

Фото: depositphotos/billperry

В городе Сумы на северо-востоке Украины раздалось несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности произошедшего не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Сумской, Одесской, Николаевской и Черниговской областях Украины.

В ночь на 10 сентября взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. Тогда сирены воздушной тревоги звучали в четырех регионах страны.

Вскоре после этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе и заявил, что Киев был атакован беспилотниками.

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