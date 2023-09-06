На Украине сообщили о повреждении складов в Киевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Склады оказались повреждены в Киевской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Имеем повреждения <...> складских помещений", – рассказали представители службы.

Утром 6 сентября на украинской территории звучал сигнал воздушной тревоги. СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве. Свидетели уточнили, что их было по меньшей мере пять.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины. Как отметило Минобороны России, групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. Объект был поражен, цель достигнута.



Киев заявил, что зарубежные производители вооружения готовы открыть заводы на Украине