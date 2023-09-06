01:59Политика
Взрывы прогремели в городах Рени и Килия Одесской области – СМИ
Фото: 123RF/scottff72
Несколько взрывов произошли в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской порт. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
"Взрывы слышны в городе Рени Одесской области", – указано в сообщении.
Кроме того, сообщается о взрывах в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.
Согласно данным ресурса по оповещению населения, в Одесской области звучит воздушная тревога.
3 сентября Минобороны РФ сообщило, что ВКС РФ с помощью беспилотников нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Топливо применялось для снабжения военной техники Вооруженных сил Украины.
ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области
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